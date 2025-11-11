Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan GPS ve Atletik Performans Kursu'na ana kayıt dönemi başladı. Yapılan açıklamada ön kayıt başvurularının tamamlandığı ve 11 Kasım - 1 Aralık 2025 tarihleri arasında kayıtların tamamlanması gerektiği belirtildi. Kursa katılacak olan kişilerin, KTFF'de dolduracakları kayıt formu, kimlik kartı fotokopisi (ön kayıtta vermemişse) ve kayıt ücreti (35.000 TL) ile KTFF'ye başvuruda bulunması gerekiyor. Ön kayıt yapan kişilerin öncelikli hak sahibi olacağı belirtilirken, ön kayıt yapıp ana kayıt yapmayan kişilerin yerine yeni kayıtların alınacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada kursun daha önce de açıklandığı gibi 28-29-30 Aralık 2025 tarihinde 1.aşaması, 5-11 Ocak 2026 tarihinde ise 2.aşaması olacak şekilde planlandığı duyuruldu.

MODERN FUTBOLUN TEMEL TAŞI

Günümüzde profesyonel futbol takımları, oyuncuların performansını analiz etmek ve sakatlık riskini azaltmak için GPS teknolojisinden yoğun şekilde yararlanıyor. Futbolcuların antrenman ve maç sırasında üzerlerine takılan küçük GPS cihazları, koşu mesafesi, hız, ivmelenme ve kalp atış hızı gibi verileri anlık olarak kaydediyor.

Bu veriler, teknik ekip tarafından detaylı şekilde analiz edilerek oyuncunun fiziksel durumu, yüklenme düzeyi ve gelişim süreci hakkında bilgi sağlıyor. Böylece antrenman programları kişiye özel hale getiriliyor ve yorgunluk kaynaklı sakatlıkların önüne geçiliyor. KTFF'nin de vereceği bu önemli kursta söz konusu verilerin okunması ve analiz edilmesi üzerine bir eğitim programı hedefleniyor. Özellikle dünya futbolunda GPS teknolojisi, modern futbolda “veriye dayalı performans yönetimi” anlayışının temel taşlarından biri haline gelmiş durumda.

ALANINDA UZMAN İSİMLER GELİYOR

Alanında uzman isimlerin eğitim vereceği kursta Türkiye'nin önemli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan Hakan Özgür, kariyerine Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında sürdüren teknik direktör Arda Turan'ın ekibinden Utku Alemdaroğlu, Türkiye'nin önemli spor psikologlarından Erkut Könter ve KTFF Eğitimcisi Hakan Kazım Yılmaz yer alarak deneyimlerini kursiyerlerle paylaşacak.