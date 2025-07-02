Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yılına yaklaşırken düzenlenen bu özel etkinlik, sinema ile tarihin iç içe geçtiği duygusal bir atmosfere sahne oldu. Gecede; sanat, medya ve kültür dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve kurumsal liderleri de hazır bulundu. Etkinlik, sinema sanatının toplumsal hafızaya katkı sunma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kıbrıs Gazilerinden Yürek Burkan Anlatımlar

Gecenin en dokunaklı anlarından biri, Kıbrıs gazilerinin sahneye çıkarak yaşadıkları gerçekleri ve harekât sırasında karşılaştıkları zorlukları anlatmaları oldu. Yaşanmışlıklara dayanan bu samimi ve derinlikli paylaşımlar, salonda büyük bir sessizlik yaratırken izleyicilerin kalbine dokundu. Alkışlar ve gözyaşları eşliğinde dinlenen bu anlatımlar, filmin tarihsel misyonuna güçlü bir vurgu yaptı.

Geceye Damga Vuran Konuşmalar

Film gösterimi öncesinde düzenlenen özel bölümde, projeye destek veren ve yapım sürecine katkı sunan saygın isimler de sahne aldı. Katılımcılar tarafından dikkatle dinlenen bu konuşmalar, filmin kültürel ve tarihsel önemini pekiştirdi.

Konuşmacılar arasında:

Esat Deniz Abdaloğlu – Mavi Mercek Medya Kurucusu

Umut Çınar – Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı

Gökhan Beltekin – Gelecek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gülşah Güneş Ulusoy – Ulusoy Holding Temsilcisi

yer aldı.

Bu değerli isimler, yaptıkları konuşmalarda sinemanın yalnızca bir sanat dalı olmadığını; aynı zamanda kültürel mirasın aktarımı ve toplumsal belleğin korunmasında kilit bir rol üstlendiğini vurguladılar.

Türkiye’nin Önde Gelen İş Dünyası Temsilcileri Lansmanda Buluştu

Lansman gecesi, yalnızca sinemaseverleri değil, Türkiye’nin saygın iş dünyası temsilcilerini de bir araya getirdi. Finans, teknoloji, medya, savunma sanayi, enerji ve perakende gibi birçok sektörden vizyoner liderlerin katılımıyla gerçekleşen bu buluşma, projenin yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda ulusal çapta toplumsal farkındalık oluşturma potansiyeline işaret etti.

Katılımcılar arasında yer alan iş insanları, projeye desteklerini sunarken, filmin toplumun ortak hafızasında derin izler bırakacağına dair inançlarını da dile getirdi.



Çekimlere Çok Yakında Start Veriliyor

“Ayşe Tatile Çıktı 1974”, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın gölgesinde yaşanan insani hikâyelere odaklanan güçlü senaryosuyla, savaşın ortasında filizlenen umutlara ve unutulmaya yüz tutmuş gerçeklere ışık tutmayı amaçlıyor. Çekimlerine çok yakın bir tarihte başlanacak olan film, 2026 yılı içerisinde vizyona girmeyi hedefliyor.

Mavi Mercek Medya’nın öncülüğünde hazırlanan bu anlamlı yapım, tarihi bir dönemi sinemanın evrensel diliyle yeniden yorumlayarak, izleyiciye hem duygusal hem de bilinçlendirici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ön gösterimle birlikte proje, sinemaseverler ve kamuoyu tarafından büyük bir heyecan ve merakla karşılandı.

“Ayşe Tatile Çıktı 1974” – Unutulmaya Yüz Tutmuş Gerçeklere Bir Sinemasal Yolculuk

Bu film, sadece bir dönem anlatımı değil; aynı zamanda geçmiş ile bugün arasında kurulan duygusal bir köprü olma iddiasıyla yola çıkıyor. Ankara’daki ön gösterim, bu yolculuğun ilk ve unutulmaz adımı olarak hafızalara kazındı.

