Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız, ülkemizin en hızlı büyüyen yerleşim yerlerinden biri olan Gönyeli’de trafiğin her geçen gün içinden çıkılmaz hale geldiğini iddia ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Güzelyurtlu vatandaşlarımız özellikle sabah saatlerinde Gönyeli Çemberi’nde oluşan trafik sıkışıklığını sürücüleri çileden çıkardığını belirterek “Gönyeli çemberi polisin olmadığı her gün Güzelyurt'tan gelenler Trafik ışıklarına kadar sıkışıyor” dediler.

Bu söz konusu sıkışıklığı özellikle sabah 7.10'dan 8'e kadar oldukça çok fazla olduğunu belirten vatandaşlarımız, akşamüzeri mesai bitiminde de bir sıkışıklık olduğunu ancak bu kadar uzun süre bekleme olmadığını ifade ettiler.

Özellikle sabah saatlerinde yaşana trafik sıkışıklığından dolayı herkesin stres olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Sürücüler birbirine boru çalıyor, el kol hareketleri yapıyorlar. Yakında burada kavga bile çıkarsa şaşırmayın” dediler.

Bu bölgedeki sıkışıklığın çözülmesi için bir an önce Lefkoşa-Girne-Güzelyurt Çevre yolunun tamamlanması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.