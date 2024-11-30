Girne - Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki yaya hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

30.11.2024 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Girne - Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Plümer Osman ERTÜNGÜ (E-75), yönetimindeki HV 548 plakalı araç ile Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği esnada Metropol Süpermarket önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Soukaına KIRBA (K-19), Khaoula FERDOUS (K-21) ve Aya BOULHANNI (K-18)'ya çarpmıştır. Çarpma sonucu savrulan yaya Soukaına KIRBA karşı istikametten gelmekte olan Serdar ÖZBEK (E-43) yönetimindeki MU 777 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden HV 548 plakalı araç sürücüsü yine karşı istikametten gelmekte olan Neslişah GÖZÜKEN (K-25) yönetimindeki RZ 028 plakalı araca çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaya Soukaına KIRBA olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan yaya Khaoula FERDOUS ve Aya BOULHANNI ile HV 548 plakalı araç sürücüsü Plümer Osman ERTÜNGÜ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tünay ERTÜNGÜ (K-78) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan yaya Aya BOULHANNI Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavilerine Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam edilmektedir. Soruşturma devam etmektedir."