Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 15:40 sıralarında, çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki HP 260 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden 89 yaşındaki Erdoğan Volkan seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli çemberine geldiğinde çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yaptı.

Volkan, kullandığı araçla, o sırada çember üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 31 yaşındaki Pınar Ötünçtemur yönetimindeki YE 475 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan HP 260 plakalı salon araç orta refüj üzerinde bulunan süs havuzu içerisine düşerek tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.