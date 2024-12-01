AKSA SÜPER LİG

Yenicami-TH Dumlupınar:     0 – 3

Gönyeli-DND G.Birliği :        1 – 0 

M.Değirmenlik-Lefke:            2 – 0

Mağusa T.Gücü-Cihangir:      2 – 1

Esentepe-Karşıyaka:              5 – 0

CB Gençlik Gücü-Mesarya:    1 – 2

A.Yeşilova-Çetinkaya :                    4 – 3

2 Aralık 2024, Pazartesi

18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)

AKSA 1.LİG

Lapta-S.Geçitkale:        2 – 0

A.Kozanköy-Çanakkale: 1 – 0

Dipkarpaz-Türk Ocağı:          2 – 1

Şampiyon Melekler U12 Futbol Şenliği organize ediliyor Şampiyon Melekler U12 Futbol Şenliği organize ediliyor

Düzkaya-Hamitköy :     3 – 0

Yalova-Yeniboğaziçi:    3 – 0

K.Kaymaklı-Vadili: 6 – 1

Maraş-MH Yılmazkö: 4 – 0

Mormenekşe-Binatlı : 2 – 1