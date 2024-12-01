AKSA SÜPER LİG
Yenicami-TH Dumlupınar: 0 – 3
Gönyeli-DND G.Birliği : 1 – 0
M.Değirmenlik-Lefke: 2 – 0
Mağusa T.Gücü-Cihangir: 2 – 1
Esentepe-Karşıyaka: 5 – 0
CB Gençlik Gücü-Mesarya: 1 – 2
A.Yeşilova-Çetinkaya : 4 – 3
2 Aralık 2024, Pazartesi
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.LİG
Lapta-S.Geçitkale: 2 – 0
A.Kozanköy-Çanakkale: 1 – 0
Dipkarpaz-Türk Ocağı: 2 – 1
Düzkaya-Hamitköy : 3 – 0
Yalova-Yeniboğaziçi: 3 – 0
K.Kaymaklı-Vadili: 6 – 1
Maraş-MH Yılmazkö: 4 – 0
Mormenekşe-Binatlı : 2 – 1