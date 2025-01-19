İbrahim DALOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelelerinden olan Yeniboğaziçi ile Gönyeli arasındaki karşılaşma gol düellosu şeklinde geçerken tur atlayan penaltı atışları sonucunda konuk Gönyeli oldu.

Orta hakemliğini Tufan Çerçioğlu’nun yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan konuk Gönyeli takımı 15. dakikada Arseven ve 18. dakikada Ladji Male’nin golleriyle 2 - öne geçerken Yeniboğaziçi takımı 24. Dk. Ramadan ve 34. Dk. İbrahim ile skoru 2 – 2 yaptı. Gönyeli’den Arseven 37. dakikada yine sahneye çıkarak skoru 2 – 3 yaptı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede Yeniboğaziçi 69. Dk. Eli Amir’in ayağından bulduğu golle skoru 3 – 3 yaptı ve maçın normal süresi 3 – 3 tamamlandı.

Uzatmaların ilk devresinde Yeniboğaziçi 97. Dk. Mehmet Enes’le 4 – 3 öne geçerken Gönyeli 118. Dk. Ali Kanlı’nın ayağından bulduğu golle skoru 4 – 4 yaparak maçı penaltılara götürdü.

Penaltı atışlarında Gönyeli kalecisi Remzi, Yeniboğaziçi’nın son penaltısını kurtararak Gönyeli’ye penaltılarda 5 – 4 üstünlük sağlayarak tur atlattı.