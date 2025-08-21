Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, imkanı olan vatandaşlardan su tankeri ve iş makinesi konusunda destek ve acil yardım istedi.

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ise, tüm ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

-Poyraz: “Tüm ekipler yangına müdahale ediyor”

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Girne’de Onar Village yakınında çıkan yangının yol kenarında başladığını ve Güven Park’a doğru ilerlediğini söyledi.

Tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu ve yangına müdahale ettiğini söyleyen Poyraz, askeri helikopterin de yangın yerine vardığını ve müdahaleye başladığını aktardı.

Öte yandan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından Girne’nin Onar Village bölgesinde orman yangını çıktığını haber verdi. Şenkul, imkanı olan vatandaşlardan su tankeri ve iş makinesi konusunda destek ve acil yardım istedi.