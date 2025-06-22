Girne bölgesinin ve çarşısı bir sembol ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne çarşısının sevilen ve tanınan simalarından Remziye Şahin, dün hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır bölge esnafı ve halkı tarafından saygı ve sevgiyle anılan Devlet Piyangosu’nun emektar biletçilerinden Şahin’in vefat haberi, başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere tüm Girne halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Merhumenin Cenazesi, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.