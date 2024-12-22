Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Cenk A. Özfuttu, Mehmetcan Erli

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Alaattin Yavuz, Bekir Yıldız, Arda Sözcü, Bilal Ceylan, Mevlüt Ünal, Eray Vudalı, Lütfi Çilesun, Arda Karacan, Quentin Debouto, Marius Mbou

China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Ali Öztürk, Ahmet Sönmez, Çağrı Kıral, İbrahim Köse, Hasan Akkuyu, Mert Ateş, Mustafa Sakallı, Abu Dumbuya, Oumar Diouf, Mohamed Fofana

Goller: 17’ Fofana, 61’ ve 63’ (P) Diouf (CB G.Gücü)

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan AKSA Süper Lig 14. hafta mücadelesinde China Bazaar Gençlik Gücü, Göçmenköy’ü net bir skor ile 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla son 3 maçını kazanan China Bazaar Gençlik Gücü 22 puana ulaşarak üst sıralara tutunmayı başarırken, Göçmenköy 14 puanla tehlike hattına yakın bir noktada kaldı.

Atatürk Stadında oynanan Başkent derbisinde gülen taraf yeşil beyazlı takım oldu.

Maçta gol perdesi 17. dakikada Mohamed Fofana’nın etkili vuruşuyla açıldı.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda sahneye çıkan Oumar Diouf, 61. dakikada farkı ikiye çıkardı. 0-2

Diouf, 63. dakikada kazanılan penaltıyı da gole çevirerek skoru belirledi: 3-0.

Karşılaşma Gençlik Gücü’nün 3-0 galibiyeti ile son buldu

(Foto: Gökhan Kuzu)