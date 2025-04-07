Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Serdar Gürpınar, Berk Bağrıkara.

DND Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Ali(Sertan) Galip, Osman, Nurettin(Mehmet Efe), Barın, Bawa, Abdülaziz, Eren(Atay), Mikhail Kenro.

Gönyeli: Kıvanç(Hazar), Hasan, Bayram, Ceylan(Ege), Ahmet(Azat), İsmail, Ömer, Berkem, Abdoul Razak, Malle, Doukara.

Goller: Dk. 65 Mikhail Kenro, Dk. 82 Bawa (Gençler Birliği), Dk. 81 Abdoul Razak (Gönyeli)

K.Kart: Dk.90 Mikhail Kenro(Gençler Birliği)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 26. Haftası kapanış maçında alt sıraları ilgilendiren önemli mücadelede DND Gençler Birliği ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Ev sahibi Gençler Birliği sahadan 2 – 1 galip ayrılarak haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Emre Öztaşlı’nın yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın çabaları gol getirmedi.

İkinci yarıda her iki takımda galibiyet için yüklendi.

65. dakikada Gençler Birliği atağında Mikhail Kenro topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran Gönyeli 81. Dakikada Abdoul Razak’ın attığı golle skor 1 – 1 oldu. Bu golün şokunu erken atlatan Gençler Birliği takımı 82. dakikada geliştirdiği atakta Bawa güzel bir gole imza atarak skoru 2 – 1 yaptı. Bu gol ayrıca maçın da skoru oldu.

Gençler Birliği bu sonuçla 10 hafta sonra galibiyetle tanışarak puanını 17 yaparken, Gönyeli 24 puanda kalarak yukarıya tırmanma şansını kaçırdı.