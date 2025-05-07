Hentbol’da büyükler ligine Salı akşamı oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan erkekler karşılaşmalarında UKÜ – Darbaz, GG – Dumupınar takımları karşı karşıya geldi. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Darbaz karşılaştı. İlk devresi çekişmeli geçen mücadelede UKÜ takımı soyunma odasına rakibi Darbaz karşısında 14-13 önde giden taraf oldu. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan UKÜ sahadan 32-27 galip ayrılarak geceyi kayıpsız kapatmayı başardı. UKÜ takımından Beytullah Dal ve Birol Ay, Darbaz takımından ise Ahmet Şanverdi, geceyi 8’er golle tamamlayan isimler oldu.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise GG ile Dumlupınar takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 12-11 GG üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede GG takımı sahadan 24-16 galip ayrılarak gecenin kazananı oldu.