Mağusa Limanı’ndan Mart ayında muhaceret işlemlerini yaparak çıkış yapan Ertan Korkut’un 17 Nisan tarihinde deniz yolu ile KKTC’ye geri dönüş yaptığı ancak işlem yapmadan kaçak olarak adaya giriş yaptığı tespit edildi.

Polis denetiminde tutuklanan zanlı Korkut ‘KKTC’ye kanunsuz giriş yapmak’ suçundan tutuklanırken, aleyhinde yürütülen soruşturma tamamlandı. 4 Mayıs tarihinde Girne Kaza Mahkemesine çıkartılarak 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı Korkut, teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru zanlı Ertan Korkut’un gönüllü ifade vererek, 17 Nisan tarihinde Türkiye Taşucu Limanından kanunsuz yollardan ismini bilmediği gemi ile KKTC’ye gelerek muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve Mağusa’da ikamet ettiğini kaydeden Korkut davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak 20 bin TL nakit, kKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 500’er bin TL ‘lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.