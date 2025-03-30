Stadyum: Geçitkale Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Arif Malek, Nurhan Kutlugün
Geçitkale: Mustafa, İrfan, Yarkın, Burçin, Ahmet, Turgut (80.Dk Hüseyin Özbilen), Mehmet Çavuş (22.Dk Baran), Emre Çam (80.DK Derviş), Baran (80.Dk Ahmet Havutçu), Andreas, Sercan (65.Dk Rifat)
Hamitköy: Raif, Altan, Mehmet Ali (63.Dk Sinan), Hasan Tulum, Salih Sakallı, Emre Uysal (83.Dk Hasan Karahüseyin), Uğur, Berkay, Mehmet Yapıcıel, İlker, Cuma
Goller: 10. Dk. Turgut Kaçar, 31. ve 75. Dk. İrfan Boşnak (Geçitkale)- 87. Dk. Berkay (Hamitköy)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 25. Hafta maçında Geçitkale, Hamitköy’ü konuk etti.
Geçitkale Stadında oynanan Geçitkale – Hamitköy maçını Osman Özpaşa yönetti. Maça Hamitköy etkili başlasa da Geçitkale, Turgut’la golü buldu. 1 – 0 31’de İrfan farkı 2’ye çıkardı. 42’de Hamitköy’den Uğur’un penaltı vuruşunu kaleci Mustafa çıkarınca ilk devre 2 – 0 sona erdi. 42. Dakikada Geçitkale antrenörü Cemre Yıldızev, kırmızı kart gördü.
İkinci devre karşılıklı pozisyonlar yaşanırken, 75’te İrfan skoru 3 – 0 yaptı. 87’de Berkay skoru belirledi. 3 – 1