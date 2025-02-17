Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Türkoğlu, 264 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FN 789 plakalı araçla Gazimağusa’nın Yeni Hastane Yolu üzerinde kuzey istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tekerlekleri üzerinde durdu.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.