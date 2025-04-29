Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında lastik tamiri nedeniyle müşteriyle tartışan B.Y (E-29) ciddi şekilde darp ettiği A.M.’nin (E-23) burnunu kırdı. B.Y. tutuklandı.
Öte yandan Girne Polis Müdürlüğü’nde bulunduğu sırada, bu sabah 07.15 sıralarında 223 miligram alkollü içki tesiri altında rahatsızlık yaratan A.Ç. (E-21) de tutuklandı.
-İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde ikamet izinsiz olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı.