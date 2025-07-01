Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Gazimağusa’da yeni bir fidanlık satış yeri hizmete açıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Tarım Dairesi yanında kurulan satış noktasında, meyve fidanları ve süs bitkilerinin satışı yapılmaya başlandı.

Açıklamada, enstitü tarafından adaptasyon denemeleri yapılan, sağlıklı ve kaliteli bitkilerin bölge halkının hizmetine sunularak, kentte bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve yeşil alanların artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Satış noktasında ayrıca sezonluk olarak farklı türlerde meyve fidanları yanı sıra peyzaj düzenlemelerine uygun süs bitkilerinin de satışa sunulacağı ifade edildi.

Gazimağusa’daki yeni fidanlık satış yeri, mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.