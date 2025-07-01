Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve çoklu konferansın temmuz ayının ikinci yarısında yapılacağını söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, New York’ta yapılacak çoklu konferansın tarihinin kesinleştiğini ve resmi açıklamanın beklendiğini belirtirken, BM’nin söz konusu tarihin Kıbrıs’taki taraflardan biri tarafından açıklanmasından memnun kalmayacağı için kesin tarihe değinmeyeceğini vurguladı.

Bir gazetecinin, konferansın 16-18 Temmuz tarihlerinde mi olacağı sorusuna da BM açıklamasının beklenmesi gerektiği yanıtını veren Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bugün ve yarın, Brüksel ve Londra’da gerçekleştireceği temasların önemine de vurgu yaptı.

Hristodulidis, Holguin’in çoklu konferans öncesinde adaya geleceğini ve olumlu sonuçlar almak için çalıştıklarını belirtirken KKTC’de seçim dönemine girildiğinin hatırlatılması üzerine ise bunun “engelleyici bir unsur olduğu” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gündelik açıklamalarına yanıt vermemeyi tercih ettiğini de ifade eden Hristodulidis, Tatar’ın şahsına yönelik günlük saldırgan açıklamalar yapmakta olduğunu, bunun seçim dönemi çerçevesinde yapıldığını savundu.

Hristodulidis, AB Komisyon Başkanı’nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın New York’ta masada bir yeri olup olmayacağı şeklindeki bir soruya ise “bekleyelim, henüz o noktada değiliz” yanıtını verdi.

Hahn’ın Holguin’le görüşeceğini belirten ve AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarının birinci çoklu konferans öncesi mektuplarını hatırlatan Hristodulidis, söz konusu mektupların ve Hahn’ın atanmasının, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne olan ilgisinin göstergeleri olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Gayrı Resmi Genişletilmiş Konferans 16-17 Temmuz’da” başlığı altında verirken, elde edilen bilgileri aktardı.

Haberde, Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’in BM kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre çoklu konferansın 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacağı iddiasını aktardı.