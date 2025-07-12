Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Resepsiyonda, Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile mesleğe uzun yıllar emek verenlere Hizmet Onur Ödülleri de verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde The Paradise Park’ta yapılan resepsiyona basın çalışanlarının yanında, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, bazı siyasi parti başkanları, bazı milletvekilleri ve örgüt temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda KTGB Başkanı Efdal Keser konuşma yaptı.

- Keser: “Gazetecilik yapmak, halka doğru bilgi vermek her geçen gün biraz daha zorlaşıyor”

KTGB Başkanı Efdal Keser, Basın Günü’nün, dünyada basın özgürlüğüne yönelik baskıların arttığı, amaçları kamuoyuna bilgi aktarmak olan gazetecilerin düşman muamelesi görerek öldürüldüğü, yaptıkları haberlerden dolayı gazetecilerin tutuklandığı bir dönemde kutlandığına dikkat çekti.

Keser, resmi verilere göre 2024’ün dünya genelinde gazeteci tutuklamalarının rekor seviyeye ulaştığı ve en çok gazetecinin öldürüldüğü yıl olduğunu kaydetti, ”Gazetecilik yapmak, halka doğru bilgi vermek, halkı aydınlatmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.” dedi.

Ülkede de son zamanlara ifade, düşündüğünü yazma, bilgi verme-alma, serbestçe toplanma ve hareket etme, protesto etme özgürlüklerinin kısıtlanmaya çalışıldığını belirten Keser, siyasilere şu çağrıda bulundu:

“Medyanın özgür bir şekilde işini yapmasına yardımcı olun. Gazetecilere karşı daha hoşgörülü, daha anlayışlı olun. Medyayı ‘bizden’, ‘onlardan’ diye ayırmayın. Unutmayın ki siz medyaya küserseniz halk da size küser. Sizler işinizi hakkıyla yaptığınız sürece bireylerin veya zümrelerin değil toplumun çıkarlarını gözettiğiniz sürece bizler de sizleri eleştirmez ancak takdir ederiz.”

Basın özgürlüğünün hayatın özgürlüğü olduğunu, medyası özgür olmayan bir toplumun asla özgür olamayacağını vurgulayan Keser, buna engel olan herkesle mücadele etmekte kararlı olduklarını kaydetti.

- “Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece güçlüyüz”

Keser, medyaya duyulan güvenin her geçen yıl azaldığına da dikkat çekerek, medyanın sorumluluklarını hatırlattı. Keser, bu noktada, farklılıkların korunarak birlik ve beraberliğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarından da övgüyle bahseden Gazeteciler Birliği Başkanı Keser, hızlı haber yazımında bazen göz ardı edilebilen etik kuralların Kurul tarafından denetlendiğini söyleyerek, Kurul’a sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Keser, yarışmada görev alan Komite üyelerine ve gecenin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti; ödül almaya hak kazananları kutlayarak konuşmasına son verdi.

-2025 Basın Ödülleri…

KTGB Başkanı Efdal Keser’in konuşmasının ardından 2025 yılı Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile Hizmet Onur Ödülleri verildi.

Özgül Gürkut Mutluyakalı başkanlığında DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, UKÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Dilan Çiftçi, Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu, emekli gazeteci Ümral Akpınar, gazeteci Ali Baturay ve gazeteci Osman Kurt’un görev aldığı Ödül Komitesi’nin yapılan müracaatlar ve mevcut yönetmenlik kapsamındaki değerlendirmesi sonucunda ödül alanlar şöyle:

“1. Ayşemden Akın-Araştırma İnceleme Dalı Ödülü-Bugün Kıbrıs’ta yayımlanan “Halil Falyalı Yaşıyor” yazı dizisiyle

2. Pınar Barut-Haber Ödülü- Özgür Gazete’de yayımlanan “Kirli İttiffak-Törehanlar Dosyası” konulu haberleriyle (Ödül Komitesi takdiriyle)

3. Nedim Enginsoy-Fotoğraf Ödülü-“Yarabbi Şükür” adlı Euronews’te yayımlanan fotoğrafıyla

4. Tünay Mertekçi-Barış Gazeteciliği Özel Ödülü- Yenidüzen gazetesinde yayımlanan “75 Yıl Sonra Konuşan Fotoğraflar” röportajıyla

5. Bahadır Ayna-Perihan Aziz Özel Ödülü-Haber Kıbrıs’ta yayımlanan “Bir Anda Boşalan Meydanlar Onbin’lerden On’lara” röportajıyla

6. Arda Mercan-Sami Taşarkan Özel Ödülü- TAK’ta yayımlanan “Tarihe Tanıklık Eden Binaya Veda” röportajıyla

7. Rahme Çiftçioğlu-Neriman Cahit Özel Ödülü- TAK’ta yayımlanan Ayla Halit röportajıyla

8. Melihat Haksız-Mustafa Doğrusöz Özel Ödülü- Kıbrıs Net Haber’de yayımlanan “Kıbrıs’ta Konsomatris Maskesi Altında Yasal İnsan Ticareti” başlıklı haberiyle

9. Samet Karakoç-Özcan Özcanhan Özel Ödülü- MYK’da yayımlanan “2024’te Yılın Gölgesi Kuzey Kıbrıs” videosuyla

10. Şaziye Borankan-Mehmet Alasya-TV Eğitim Kültür Program Ödülü- BRT TV’de yayımlanan “Seni Seviyorum Sesin Oluyorum” programıyla

11. İpek Halim Taşkapılı-Şaziye Borankan-TV Program Ödülü- BRT TV’de yayımlanan “1001 Konu 1001 Konuk” programıyla

12. Hüseyin Özbarışcı- Spor Röportaj Ödülü- Yenidüzen gazetesinde yayımlanan “Sporun İzinde” yazı dizisiyle

13. Ferda Aşıroğlu-Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü- Kanal T’de yayımlanan “Müz-Mağusa Diacora Burcu” programıyla

14. Gülten Özyakup Sezgin- Web Tv Röportaj Ödülü- Haber Kıbrıs Web TV’de yayımlanan Fatma Azgın Belgeseliyle

15. Mert Özdağ-Ertuğrul Senova-TV Haber Programı Ödülü-Kanal Sim’de yayımlanan “Haber Toplantısı” programıyla

16. Burhan Canbaz-TV Haber Spikeri Ödülü (Genç TV) (Ödül Komitesi takdiriyle)

17. Mustafa Soykan-Radyo Haber Spikeri (BRTK radyosu) (Ödül Komitesi takdiriyle)

18. Karikatür-Devran Öztunç-Özgür Gazete’deki karikatürleriyle (Ödül Komitesi takdiriyle)”

- 11 gazeteciye “Hizmet Onur Ödülü”

KTGB Yönetim Kurulu’nun belirlemesiyle ayrıca, meslekte sarı basın kartı sahibi ve en az 25 yılını doldurmuş KTGB üyesi 11 gazeteciye de Hizmet Onur Ödülü verildi.

Bu isimler ise şöyle:

“Engin Dervişağa (BRTK), Esin Kavaz Küçük (BRTK), İbrahim Akkorlu (BRTK), İsmet Oyal (BRTK), Levent Kutay (BRTK), Manolya Kutay (BRTK), Nediye İpek Zeytincioğlu (Radyo Vatan) Sevil Özlü (BRTK), Şaziye Abu El Afiye (BRTK), Tahir Aykut Türk (BRTK), Tümay Tuğyan (Yeniçağ Gazetesi)”