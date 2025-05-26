Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” temalı Uluslararası Aile Forumu’nda İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile yapısına yönelik duyarlılığına vurgu yaparak, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin KKTC’deki aile ve kadın odaklı projelere ilham verdiğini söyleyen Gardiyanoğlu, “Biz de KKTC olarak bu süreci yakından takip ediyoruz” diyerek, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

-“KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçasıdır”

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi ve zirvede yayımlanan bildirinin KKTC açısından taşıdığı siyasi öneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gardiyanoğlu, bazı TDT üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde elçilik açmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

KKTC’nin 2022 Semerkant Zirvesi'nde oy birliğiyle gözlemci statüsü kazandığını hatırlatan Gardiyanoğlu, “KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçasıdır; en son kurulan Türk devletidir ve Doğu Akdeniz’in serhat bekçisidir. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve kendimizi Türk Devletleri’nin dışında tutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

-“Erdoğan ve Fidan’ın açıklamaları gurur verici”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yalnızca Budapeşte Bildirisi’nde değil, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da KKTC’nin tanınması gerektiğini tüm dünyaya açıkça dile getirdiğini ifade eden Gardiyanoğlu, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da “KKTC’nin olmadığı bir aile resmi, eksik kalır” şeklindeki sözlerinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

- Türk Devletleri ile temaslar artacak

Türk Devletleri ile temasların artırılacağını söyleyen ve Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Gardiyanoğlu, KKTC’de çalışan Azeri ve Türkmen vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

- “Ambargolara karşı en büyük destekçimiz Türkiye”

Anavatan Türkiye’nin her alanda KKTC’nin yanında olduğuna vurgu yapan Gardiyanoğlu; "Türkiye dünyaya açılan kapımızdır. Her platformda KKTC’nin tanınması, KKTC’nin haklı davasının savunulması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların kaldırılması için en büyük destekçimiz Türkiye’dir, tüm yetkililere teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.