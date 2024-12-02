Galatasaray'da, son haftalarda sakatlanan futbolcular artmaya başladı. Sarı kırmızılılarda ilk kayıp Mauro Icardi oldu. Arjantinli futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında ön çapraz bağları koptu.

ICARDİ AMELİYAT OLDU

Galatasaray'ın Arjantili yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası Ajrantin'de ameliyat oldu.

Başarılı bir operasyon geçiren İcardi, sosyal medyadan yaptığı payşlaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum."

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün Buenos Aires’teki Santorio Las Lomas Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON SAKAT ABDÜLKERİM

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamadı. Sahalardan 1 ay uzak kalan Jakobs, iyileştikten sonra çıktığı Samsunspor mücadelesinde yeniden sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun, Malmö maçında kadroda olması planlanıyor.

Galatasaray'a bir üzücü haber de Kaan Ayhan'dan geldi. Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçında sakatlanan tecrübeli futbolcu için yaklaşık 1 aylık tedavi süresi öngörülmüştü. Kaan'ın, Trabzonspor karşılaşmasına yetişmesi hedefleniyor.

Galatasaray'da son kayıp Abdülkerim Bardakcı oldu. İkas Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim'in sol ayak bilek kemiğinde ödem ve bağlarında gerilme tespit edildi.

Tecrübeli savunmacı için 10-15 günlük bir tedavi planlaması yapıldı. Milli futbolcunun da, Kaan Ayhan gibi Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çaba harcanacağı öğrenildi.