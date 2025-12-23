Galatasaray, 2025 yılını ve ligin ilk devresini zirvede tamamladı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde 3’üncü kez bir takvim senesinin yanı sıra ligin ilk devresini lider bitirdi.

2022-23 sezonunda takımın başına geçen Buruk, o sezon en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin önünde ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. 2023-2024 sezonunda söz konusu istatistikte Fenerbahçe’nin gerisinde kalan sarı kırmızılılar, ardından unvanını geri aldı.

2024-25 sezonunda da yılı ve devreyi ilk sırada bitiren Galatasaray, bu sezon da bıraktığı yerden devam etti.

17 lig maçında 42 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde devreyi lider tamamladı.

13 maçta rakiplerine üstünlük kuran Okan Buruk'un ekibi, 3 maçta eşitliği bozamazken 1 de mağlubiyet yaşadı. 39 kez fileleri sarsan Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte ligin en çok gol atan takımı oldu. Sarı kırmızılılar, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ekibi olarak da dikkat çekti.