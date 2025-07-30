Yenicami ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın transfer listesinde bulunan yetenekli genç yıldız İrfan Özbaysal tercihini Yeniboğaziçi'nden yana kullandı.

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig Haftanın Programı
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig Haftanın Programı
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Teknik Direktör Şemsi Oyuncu'nun da transferini çok istediği oyuncu ile Yeniboğaziçi yönetimi arasında süren görüşmeler sonucunda İrfan bonservisli olarak Yeniboğaziçi kadrosuna dahil oldu.

Özbaysal, yönetici Osman Ercen ve teknik direktör Şemsi Oyuncu ile birlikte bugün Futbol Federasyonu'nda Yeniboğaziçi’ne imza attı ve formayı giydi.