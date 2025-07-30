Yenicami ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımın transfer listesinde bulunan yetenekli genç yıldız İrfan Özbaysal tercihini Yeniboğaziçi'nden yana kullandı.

Teknik Direktör Şemsi Oyuncu'nun da transferini çok istediği oyuncu ile Yeniboğaziçi yönetimi arasında süren görüşmeler sonucunda İrfan bonservisli olarak Yeniboğaziçi kadrosuna dahil oldu.

Özbaysal, yönetici Osman Ercen ve teknik direktör Şemsi Oyuncu ile birlikte bugün Futbol Federasyonu'nda Yeniboğaziçi’ne imza attı ve formayı giydi.