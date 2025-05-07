Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Futbol Şampiyonası’nda finale yükselen ekipler Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu.

Şampiyonanın yarı final maçları Göçmenköy Sentetik Sahası’nda yapıldı. Günün ilk yarı final maçında Girne Amerikan Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden GAÜ ilk finalist takım oldu.

Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi karşılaştı. Sahadan 4-2’lik skorla galip ayrılan UKÜ, finalde GAÜ’nün rakibi oldu.

Şampiyonanın üçüncülük ve final maçları 12 Mayıs pazartesi günü oynanacak.