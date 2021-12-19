Gençler hata yapmadı

AKSA 1. Lig lideri Gençler Birliği konuk ettiği düşme potası içindeki Çanakkale’yi 3 -2 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayarak liderliğini perçinledi

İskele Cumhuriyet Stadı: Ömer Doğru, Mehmet Kazım Ünal, Özal ÇağlayanCengiz, Salih, Osman, Berk, Kadir,İsmet, Beşir Ndiaye(Sertan Bulut), Yıldıray, Cenker, Bülent(Erhan), Sertan Kurukafa.Umut, Ekrem, Süleyman(Hakan Yazıcı), Ahmet(Rifat), İmirze(Osman) Barın, Yekta, Çağdaş, Kaan(Hasan), Hakan, YunusDk. 7 Sertan Kurukafa, Dk. 18 Yıldıray (Pen) ve Dk. 66 Yıldıray (Gençler Birliği), Dk. 9 Hakan, Dk. 84 Yunus (Çanakkale)AKSA 1. Lig’in 14. Haftasında lider Gençler Birliği konuk ettiği düşme potası içindeki Çanakkale’yi 3 -2 mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçerek rakipleriyle puan farkını açtı.Maça her iki takımda hızlı başlaması sonucunda karşılıklı goller buldular. İlk devre Gençler Birliği’nin 2 -1 üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci devrenin ortasında bir gol daha bulan Gençler Birliği maçı 3 -1 yapmasına karşın Çanakkale maçın son periyodunda bulduğu golle umutlanmasına karşın maç Gençler Birliği’nin 3 -2 üstünlüğünde bitti.Karşılaşmaya iyi başlayan Gençler Birliği golü de buldu.Dk. 7 Gençler Birliği atağında Çanakkale ceza sahasında topla buluşan Sertan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1 -0Dk. 9 Çanakkale yediği golün şokunu erken atlattı ve geliştirdiği atakta Gençler Birliği ceza alanında topla buluşan Hakan Laçin topu ağlara gönderi. 1-1Dk. 18 Gençler Birliği atağında Çanakkale ceza sahasında Çanakkale futbolcularının eline çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Yıldıray golünü atarak skoru 2 -1 yaptı.Geriye kalan dakikalarda geliştirilen ataklar gol getirmeyince ilk devre 2-1 tamamlandı.İkinci devreye yine Gençler Birliği iyi başladı.Dk. 66 Gençler Birliği atağında ceza sahasına yapılan ortada Yıldıray kafayla topu ağlara göndererek kendisinin 2. ci takımının 3. gölünü attı. 3-1Dk. 84 Çanakkale’nin farkı azaltma çabaları sonuç getirdi. Gençler Birliği ceza sahasında topla buluşan Yunus güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi. Gençler Birliği 3 – Çanakkale 2.