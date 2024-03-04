Çanakkale’ye puanı kalecisi getirdi

Aksa Birinci Ligde lig 2.liği için mücadele eden Çanakkale ile Hamitköy arasındaki 21. Hafta mücadelesinde konuk Hamitköy maçın uzatmalarına 2 -1 önde girerken, uzatma dakikalarında Çanakkale’nin kazandığı köşe atışında kaleci Yusuf topu kafayla ağlara göndererek 2-2’lik eşitliği sağladı

Stat: MağusaDr Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Cenk Aras Özfutu, Serkan Özdenkci

Çanakkale: Yusuf, Mustafa, Orhan, Çağdaş, Mehmet, Anıljan, Gökdeniz, Berkant, Özgür, Barın, Sami

Hamitköy: Mahmut, Salih Adakan, Taner, Salih Sakallı, Cuma, Hasan, Eser, Sinan, Serhat, Altan, Özgür

Goller: Dk. 4 Orhan Dk. 90 + 5 Yusuf(Çanakkale), Dk. 26 Özgür, Dk. 29 Serhat(Hamitköy)



Aksa Birinci Ligde lig 2.liği için mücadele eden Çanakkale ile Hamitköy arasındaki maç nefesleri kesti.

Maça hızlı başlayan Çanakkale, 4. Dakikada Orhan Kalaycı’nın kafa golü ile 1 – 0 öne geçti. Hamitköy golden sonra toparlanırken, 11’de Taner’in kafa vuruşu üst direkten döndü.

Karşılıklı ataklarda Çanakkale’den Berkant kaleci Mahmut’u, Özgür ise kaleci Yusuf’u geçemedi. 26’da Özgür mükemmel şutunda top üst direğe vurup ağlara gitti. 1 – 1

Dk.29’da Serhat Hamitköy’ü öne geçirdi. 1 – 2

2 – 1’den sonra da oyun üstünlüğünü sürdüren Hamitköy’de Eser’in şutunda top direğe vurunca ilk devre 1 – 2 sona erdi.

İkinci devrenin ilk bölümünde Çanakkale rakibin üzerine yüklenirken, karambollerden gol çıkaramadı. Baskıyı atlatan Hamitköy, Sinan ve Altan ile pozisyonları değerlendiremedi.

80. dakikadan sonra Çanakkale yeniden rakibin üzerine yüklenirken, Cafer, Barın ve Sami, kaleci Mahmut’u geçemedi.

90+5. dakikada Çanakkale’nin kullandığı köşe vuruşunda ileriye çıkan kaleci Yusuf, 6 pasta boş pozisyonda kafayla skoru belirledi. 2 – 2

