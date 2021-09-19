Bölge derbisi Maraş’ın

Yer: Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Necmi Bulut, Sertan Alkın
Maraş: Oğuzhan, Yavmi, Emre, Eray, Serkan, Mustafa, Eren, Mustafa, Hasan, Mustafa, Mehmet
Çanakkale: Umut, Ahmet, Ekrem, Rifat, Hakan, Yunus, Barın, İmirze, Osman, Hasan, Hasan
Goller: Hasan Özçelik, Mustafa Köleli, Selkan Can (Maraş), Barın Bozak, Yunus Kalaycı (Çanakkale)
AKSA 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasındaNecip Halil Kartal Stadı’nda bölge derbisinde gol yağmuru yaşanırken, 6 golün atıldığı maçı 4-2’lik skorla kazanan Maraş oldu.
Karşılaşmanın ilk devresinde Çanakkale Barın ile öne geçmesine rağmen ev sahibi Maraş, penaltıdan Hasan Özçelik ve Mustafa Köleli ile devreyi 2 – 1 önde tamamladı.
İkinci devrede Çanakkale, Yunus Kalaycı’nın golüyle 2 – 2 yakalamasına rağmen Maraş, Selkan Can’ın biri penaltıdan 2 golüyle 3 puanı getiren golleri buldu.
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