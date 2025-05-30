Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 4.haftanın, 1. Grup, 5. Grup ve 6. Grup'ta ise 3. haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;

1.GRUP

31 Mayıs 2025, Cumartesi

17.30 Gayretköy Sahası Serhatköy-Doğancı (Emir Turalı)

17.30 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı Yedidalga-Zümrütköy (Burak Yiğit)

1 Haziran 2025, Pazar

17.30 Gayretköy Sahası Gayretköy-Akçay (Serdar Gürpınar)

2.GRUP

1 Haziran 2025, Pazar

17.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Çamlıbel-E.Saka (Abdulkadir Karadağ)

17.30 Akdeniz Mustafa Güneralp Stadı Akdeniz-CO Göksu (Cenk Aras Özfuttu)

17.30 Arkın Bellapais Stadı Bellapais Tatlısu-TE Tepebaşı (Serkan Özdenkçi)

3.GRUP

1 Haziran 2025, Pazar

17.30 Ortaköy Stadı Y.Perçinci-Lefkoşa SKD (Şahin Coşkun)

17.30 Pınarbaşı Stadı Pınarbaşı-Balıkesir (Berk Bağrıkara)

17.30 Gaziköy Şenol Stadı Gaziköy-Dika (Mustafa Torun)

4.GRUP

1 Haziran 2025, Pazar

17.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Mutluyaka-Yenişehir (Mehmet Volkan Çelik)

17.30 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Alaniçi-Çayönü (Halil Atlar)

17.30 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Akdoğan (Fatih Bardakçıoğlu)

5.GRUP

31 Mayıs 2025, Cumartesi

17.30 İskele Cumhuriyet Stadı Civisil Ardahan-Serdarlı (Serkan Özdenkçi)

1 Haziran 2025, Pazar

17.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Boğaziçi-Gönendere (Emir Turalı)

17.30 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Ötüken (Yalçın Kabacıklı)

6.GRUP

31 Mayıs 2025, Cumartesi

17.30 Kaplıca Emre Genç Stadı Büyükkonuk-ÇG Yedikonuk (Yusuf Atlar)

17.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ergazi-Yarköy (Abdulkadir Karadağ)

17.30 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı Tatlısu Seracılar-Kumyalı (Halil Atlar)