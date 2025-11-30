Fransızca öğretmeni Filiz Soyer şövalye unvanına layık görüldü.

Soyer tarafından verilen bilgiye göre, 28 Kasım Cuma günü Fransa Elçiliği Rezidansında Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Mme Clélia Chevrier Kolačko’nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle Soyer'e Akademik Palmiye Nişanı takdim edildi.

Törende açılış konuşmasını yapan Kolačko Akademik Palmiye Nişanı hakkında bilgiler verdi ve bu ödülün Fransa'da akademik, kültürel çevreler ve eğitim alanında çalışanlara verildiğini kaydetti.

Kolačko nişanın Fransız ulusal eğitim ve kültürüne önemli katkı yapan herkesi içine aldığının altını çizdi.

Soyer’in Kuzey Kıbrıs’ta Fransız diline emek verdiğini ve yaptığı çalışmalarla Fransız kültürünün yayılmasını sağladığını kaydeden Kolačko Filiz Soyer’i tebrik etti.

Kolačko Soyer’e Akademik Palmiye Nişanı’nı takdim ederek şövalye unvanına layık görüldüğünü belirtti.

-Soyer

Filiz Soyer de konuşmasında bu nişanın kendisi için nihai bir sonuç olmadığını aksine daha büyük sorumluluklar yüklediğini kaydetti. Soyer, gençlerin dünyadaki yaşıtlarıyla aynı seviyede olmaları ve genç öğretmenlere meslek hayatlarında her türlü desteği sağlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.