Dünyaca ünlü Forbes dergisi, 2024 yılı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini yayınladı. Zirvede bu yıl sürpriz bir değişiklik yaşandı. Gıda devi Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, listenin ilk sırasına yerleşti. İşte Türkiye’nin en zengin 10 ismi ve servetleriyle dikkat çeken detaylar!

Forbes Dergisi, 2024 yılı Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini açıklarken, zirvede bu yıl büyük bir değişim yaşandı. Gıda sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Murat Ülker, 5.1 milyar dolar servetiyle zirveye yerleşti. Ülker’in başarıları, Türkiye’de gıda sektörünün büyüme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erdemoğlu’nun büyük servet kaybı

Geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengini olan İbrahim Erdemoğlu, Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle 3 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşadı. Erdemoğlu, bu düşüşle birlikte 2024 listesine ancak 10. sıradan dahil olabildi.

Kadın iş insanları öne çıktı

Listenin dikkat çeken bir diğer detayı ise Türkiye’nin en zengin kadını unvanını kazanan İpek Kıraç oldu. 3.2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Kıraç, iş dünyasındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Ayrıca Semahat Sevim Arsel, 3.1 milyar dolar servetiyle üçüncü sıradan listeye girdi.

Koç ailesi yine zirvede

Türkiye’nin köklü ailelerinden Koç ailesi, listede her zamanki gibi üst sıralarda yer aldı. Mustafa Rahmi Koç ve Semahat Sevim Arsel, servetlerini artırarak ilk 10’a girmeyi başardı.

Türkiye’nin En zengin 10 ismi ve servetleri

1. Murat Ülker - 5.1 milyar dolar

2. İpek Kıraç - 3.2 milyar dolar

3. Semahat Sevim Arsel - 3.1 milyar dolar

4. Şaban Cemil Kazancı - 3.1 milyar dolar

5. Mustafa Rahmi Koç - 2.8 milyar dolar

6. Erman Ilıcak - 2.6 milyar dolar

7.Hamdi Ulukaya - 2.5 milyar dolar

8. Mehmet Sinan Tara - 2.4 milyar dolar

9. Ferit Faik Şahenk - 2.2 milyar dolar

10. İbrahim Erdemoğlu - 2.2 milyar dolar

2024 listesinde dikkat çeken noktalar

Bu yılki listede, sektör çeşitliliği dikkat çekti. Gıda, enerji, otomotiv ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının zirvede yer alması, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu. Servetlerin dağılımı ise pandeminin etkilerinin azalması ve piyasa hareketliliğiyle değişim gösterdi.