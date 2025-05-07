Yenicami ve Doğan Türk Birliği takımlarında forma giyen başarılı orta oyuncusu Farouk Dadzie serbest transfer hakkını China Bazaar Gençlik Gücü'nden yana kullandı. Yönetimle her konuda anlaşmaya varan Farouk Dadzie 2025-2026 Futbol Sezonu'nda yeşil-beyazlı forma ile sahada olacak. Farklı mevkilerde oynama özelliği olan Farouk, Teknik direktör Turan Altay’la daha önce çalışmıştı.

Transferle ilgili Gençlik Gücü Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Geçtiğimiz sezon Doğan Türk Birliği'nde oynayan ve bu sezon serbest transfer hakkı olan Farouk Dadzie’yi kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz

Ailemize hoş geldin Farouk Dadzie!"