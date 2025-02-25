Trendyol Süper Lig’de zor günler geçiren Sivasspor’a FIFA’dan kötü haber geldi.

 FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.

ADANA DEMİRSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."

Törehan “Değirmenlik’in şike ile alakası yoktur” Törehan “Değirmenlik’in şike ile alakası yoktur”

Bu sezon toplamda 12 puan silme cezası alan Adana ekibi, ligde -3 puana düştü.