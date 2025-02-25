Trendyol Süper Lig’de zor günler geçiren Sivasspor’a FIFA’dan kötü haber geldi.
FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.
Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."
Bu sezon toplamda 12 puan silme cezası alan Adana ekibi, ligde -3 puana düştü.