Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş sevindi.

Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, grup liderliğiyle adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş, 10. dakikada yeni transfer Keny Arroyo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ekvadorlu genç futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor, 64. dakikada Milosevic'in golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Beşiktaş, Rafa Silva'nın 76'da kaydettiği jeneriklik golle 2-1 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, kupada Antalyaspor'u 2-1'lik skorla devirdi ve çeyrek final biletini cebine koydu.

Siyah-beyazlılar, kupada oynadığı 3 maçın ardından grubunu 9 puanla ve liderlikle tamamladı. Kara-Kartal, bu sonuçla çeyrek finalde seri başı olacak ve iç saha avantajını elinde bulunduracak.

Antalya temsilcisi ise organizasyonu 3 puanla tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda etti.

D Grubu'nda bir diğer çeyrek finalist ise 7 puanla Bodrum FK oldu.