Fileleftheros ve diğer gazeteler, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı açıklamalara geniş yer verirken, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan ise kınama mesajı yayımlandı.

Fileleftheros gazetesi: “Fidan İki Devletli Çözüm Tek Yol Diyor” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın KKTC ziyaretinin amacının, Kıbrıs sorununa ilişkin her türlü girişimi “Ankara’nın istediği çerçeveye sokmak” olduğu iddiasında bulundu.

Fidan’ın açıklamalarında “tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu vurguladığını” aktaran gazete, Fidan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptıkları ortak açıklamaya geniş yer verdi.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Fidan’ın KKTC ziyaretinin “yasadışı olduğu” iddiasında bulunarak ziyareti kınadı.

Açıklamada, Fidan’ın “işgal bölgelerine gerçekleştirdiği yasadışı ziyaretin uzlaşmazlık mesajları verdiği ve Türkiye’nin son 50 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik gerçekleştirdiği uluslararası hukukun çiğnenmesi eylemlerine bir yenisini daha eklediği” iddiasında bulunuldu.

Fidan’ın ziyaretiyle “uzlaşmazlık ve BM ile AB kararlarını küçümseme mesajı verdiği” öne sürülen açıklamada, Rum Yönetimi'nin uzlaşılmış BM çerçevesi dahilinde bütünlüklü bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına bağlı kalmaya devam ettiği savunuldu.

“Türkiye’ye, bu çabalara olumlu yanıt vermesi ve gerginlik yaratacak, uluslararası hukuka aykırı davranışlardan kaçınması” çağrısında da bulunulurken “iki liderin geçtiğimiz Ekim ayında vardıkları uzlaşıların hemen uygulamaya geçilmesi ve BM Genel Sekreteri nezdinde, uzlaşıya varılmış çerçeve dahilinde müzakerelerin başlamasının tek yol olduğu” iddia edildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Fidan İki Devletli Çözümü Kabul Etmemiz İçin Bize Çağrıda Bulundu”.

Haravgi: “Fidan İki Devletli Çözüm Konusunda İyimser – Dışişleri: Fidan’ın Yasadışı Ziyareti Uzlaşmazlık Mesajı Gönderiyor”.

Politis: “Türk Dışişleri Bakanı Egemen Eşitlikte Israr Ediyor”.