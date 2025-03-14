Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oldu.
45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
73. dakikada yerden çevrilen topta Szymanski ceza sahası içinde vuruşuyla golü yaptı.
Karşılaşmanın normal süresi 2-0 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmaların ilk devresinde Fenerbahçe yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, ikinci uzatma devresinde de gol çıkmayınca çeyrek finalisti penaltı atışları belirledi.
Penaltı atışlarında Fenerbahçe 3 penaltıyı kaçırırken, Rangers 1 penaltı kaçırdı ve Rangers penaltı atışları sonucunda 3-2’lik üstünlük sağlayarak tur atlamayı başardı.
Penaltı atışlarında Fenerbahçe’den Tadic, Fred ve Mert Hakan kaçırırken, Dzeko, Djiku penaltıları gole çevirdi. Rangers’tan ise Iannis Hagi’nin penaltısını kaleci İrfan Can çıkardı.