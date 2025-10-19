Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi ekip 2 gol buldu. Fenerbahçe, 23'te Anderson Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 41'de Marco Asensio, skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Konuk ekip 59'da Serginho ile farkı bire indirdi: 2-1.
Karşılaşmanın 83. dakikasında ise Karagümrük'ten Balkovec ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 19'a yükseltirken son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 3 puanda kaldı.