CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 23 Şubat Pazar günü, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen aylık kulüp yarışması February Monthly Medal Golf Turnuvasını Net 72’lik skor ile Gülay Garabli kazandı. Turnuvada John Eldridge Net 72 ile ( back nine score ) ikinciliği elde ederken, 73 Net ile Ingrid Resch turnuvanın üçüncüsü oldu. Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 7 skorunun alındığı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC’de 2 Mart Pazar günü Gaziveren Cup Golf Turnuvası gerçekleşecek.