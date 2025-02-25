Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 21-22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Karakuşak Dan İmtihan sonuçları açıklandı.
Yılda bir defa yapılan ve Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavı 21/22/23 Şubat 2025 Tarihlerinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi ve Eşref Bitlis Taekwondo salonunda yapıldı.
Kuşak İmtihanına Lefkoşa, Gazimağusa, ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı.
Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 2 Mart Pazar Günü Saat 15.00 Kaşgar Court Hotelde yapılacak olan yapılacak törenle verilecek.
Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul (Self Defence), Zor Haraketler (Yüksekte Kırış, uzun uçarak kırış) ve El,Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Genel Sekreter Cansu Keskin, Senior Master Öykü Ergin,Master Ali Uslu, 6. Dan Ceyda Uçaner, ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptı.
Sınav Sonuçları
Açelya Ergin 770 siyah kuşak 4. Dan
Şakir Yağızsoy 476 siyah kuşak 3. Dan
Şakir Atınç Yağızsoy 731 siyah kuşak 2. Dan
Rojbin Özer 720 siyah kuşak 2. Dan
Rabia Tarım 685 siyah kuşak 2. Dan
Mustafa Kemel Çağlar 708 siyah kuşak 1. Dan
İnci Demir 697 siyah kuşak 1. Dan
Doğuhan Selmanoğulları 687 siyah kuşak 1. Dan
Boran Niyazi Dinçkuyucu 672 siyah kuşak 1. Dan
Arda Yavuzeş 644 siyah kuşak 1. Dan
Utku Kavin Yeleğen 636 siyah kuşak 1. Dan
Melissa Türkmen 632 siyah kuşak 1. Dan
Emir Talha Keklik 611 siyah kuşak 1. Dan
Ali Kencebay 604 siyah kuşak 1. Dan
Melis Mina Mızıltaş 600 siyah kuşak 1. Dan
Bensu Özyıldız 592 siyah kuşak 1. Dan
Aroşha Anari 587 siyah kuşak 1. Dan
Tuvana Yeleğen 572 siyah kuşak 1. Dan
Duru Cemre Kılıvan 554 siyah kuşak 1. Dan
Kerem Kencebay 520 siyah kuşak 1. Dan
Azra Güler Karataş 500 siyah kuşak 1. Dan
Hira Rahme Çetinkaya 500 siyah kuşak 1. Dan