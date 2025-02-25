Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 21-22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Karakuşak Dan İmtihan sonuçları açıklandı.

Yılda bir defa yapılan ve Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavı 21/22/23 Şubat 2025 Tarihlerinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi ve Eşref Bitlis Taekwondo salonunda yapıldı.

Kuşak İmtihanına Lefkoşa, Gazimağusa, ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı.

Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 2 Mart Pazar Günü Saat 15.00 Kaşgar Court Hotelde yapılacak olan yapılacak törenle verilecek.

Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul (Self Defence), Zor Haraketler (Yüksekte Kırış, uzun uçarak kırış) ve El,Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Genel Sekreter Cansu Keskin, Senior  Master  Öykü Ergin,Master Ali Uslu,  6. Dan Ceyda Uçaner, ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yaptı.

Sınav Sonuçları

Açelya Ergin                                      770              siyah kuşak 4. Dan

Şakir Yağızsoy                         476              siyah kuşak 3. Dan

Şakir Atınç Yağızsoy                          731              siyah kuşak 2. Dan

Rojbin Özer                              720              siyah kuşak 2. Dan

Rabia Tarım                              685              siyah kuşak 2. Dan

Mustafa Kemel Çağlar              708              siyah kuşak 1. Dan

İnci Demir                                697              siyah kuşak 1. Dan

February Monthly Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli February Monthly Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli

Doğuhan Selmanoğulları           687              siyah kuşak 1. Dan

Boran Niyazi Dinçkuyucu                  672              siyah kuşak 1. Dan

Arda Yavuzeş                                     644              siyah kuşak 1. Dan

Utku Kavin Yeleğen                           636              siyah kuşak 1. Dan

Melissa Türkmen                      632              siyah kuşak 1. Dan

Emir Talha Keklik                    611              siyah kuşak 1. Dan

Ali Kencebay                                      604              siyah kuşak 1. Dan

Melis Mina Mızıltaş                            600              siyah kuşak 1. Dan

Bensu Özyıldız                         592              siyah kuşak 1. Dan

Aroşha Anari                                      587              siyah kuşak 1. Dan

Tuvana Yeleğen                        572              siyah kuşak 1. Dan

Duru Cemre Kılıvan                           554              siyah kuşak 1. Dan

Kerem Kencebay                      520              siyah kuşak 1. Dan

Azra Güler Karataş                             500              siyah kuşak 1. Dan

Hira Rahme Çetinkaya              500              siyah kuşak 1. Dan