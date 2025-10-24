Gönyeli’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Atakan Kulaksız dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, Gönyeli’de bir iş yerinde çalışan zanlının iş yerine kayıp faturalar olduğunu bildirip, söz konusu 41 fatura üzerinde oynama yaparak, 170 bin 944 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, şirketteki fatura sistemindeki optik okuyucunun nasıl çalıştığına dair inceleme yapılacağını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, bir gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin iş yerinin sisteminde oynama yapmasının mümkün olmadığını ifade etti. Kayıp fatura iddiasının iş yerine ait olduğunu belirten avukat, bunun da mümkün olmadığını, sisteme müdahale edilemeyeceğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.