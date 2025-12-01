Sahte diploma iddiasıyla yargılanan Fatma Ünal, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, savcının tanıklarının hazır olmaması nedeniyle davayı 12 Aralık tarihine erteledi.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında zanlı Fatma Ünal, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkeme, davanın itham ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 12 Aralık Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, İddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve zanlı avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.
Savcı Güçlü, davayı ilk tahkikat duruşması (PI) olacak şekilde yürütme niyetinde olduklarını belirterek, konu davaların ağır cezalık olduğunu belirtti.
Avukat Doğa Zeki ise, davanın PI şeklinde ilerlemesine itiraz etmediklerini, suçlamaların niteliğinin Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olmadığını ve sahte diplomanın resmi belge olmadığını düşündüğünü savundu.
12 ayrı davadan itham edilmesi beklenen zanlı aleyhinde “Yetkisiz Belge Düzenleme, Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamaları bulunuyor.