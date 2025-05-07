Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası’nda güvenlik gerekçesiyle tribün, soyunma odası, yedek kulübeleri, protokol ve tarafsız bölge belirlemeleri yapıldı.

Buna göre Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki protokol tribününde yer alan demir kapılar tamamen kapalı olacak, ayrıca stat girişindeki büyük kapı da kapalı durumda kalacak. Protokole giriş sadece ana girişin hemen yanındaki tekli kapıdan olacak olup, merdivenlerden çıkarak protokol tribününe ulaşılabilecek.

Protokol tribününde sadece protokol mensupları, spor örgütleri başkanları, KTFF görevlileri / kurulları ve önceden akredite olmuş basın mensupları yer alacak. Bunun dışında hiç kimse protokol tribününe alınmayacak.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ GÜNEY BATIDAKİ TRİBÜNLERDE YER ALACAK

Kulüplerle yaptığımız görüşmeler neticesinde ev sahibi takım statüsünde yer alan Mağusa Türk Gücü taraftarları stadın güney batı kısmında yer alan (kantin tarafı) büyük kapıdan stada giriş yapıp karşılaşma boyunca ilgili tribünde yer alacak. Müsabakada Mağusa Türk Gücü futbolcuları ve ekibi protokolün alt tarafındaki soyunma odasını kullanacak, yine yedek futbolcular ve teknik ekip de güney tarafındaki yedek kulübesini kullanacaklar.

LEFKE DOĞU TRİBÜNÜNDE YER ALACAK

Konuk takım statüsünde yer alacak olan Lefke taraftarı ise stada doğu tarafındaki kapılardan giriş yapacaktır ve müsabaka boyunca o tribünü (karşı tribün) kullanacak. Lefke takım taraftarları stada ilgili bölümdeki demir kapılardan giriş-çıkış yapacaktır. Lefke takımı futbolcuları ve ekibi de ilgili bölümdeki soyunma odasını kullanacak olup, kuzey tarafındaki yedek kulübesini kullanacaklar.

TARAFSIZ SEYİRCİLER İÇİN YER AYRILDI, MAÇA GİRİŞ ÜCRETSİZ

Müsabakada tarafsız seyirci olarak yer alacak olanlar ise kuzey batı tarafındaki demir kapıyı kullanacaktır. Karşılaşmaya giriş ücretsiz olacaktır.