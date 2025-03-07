Politis’in haberine göre Ewa Isabella Kunzel’in avukatı dava içinde dava talebine gerekçe olarak Rum polisinin, Kunzel’in telefonuna el koyması ve üzerinde ileri araştırma yapması, onu tercüman ve avukatı olmadan sorgulaması ve tutukluluk emri almak üzere çıkardığı mahkemede de tercüman ve avukat olmaması nedeniyle Anayasa’nın 11, 12, 13, 15, 17, 30, 35 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1, 5, 6 ve 8’inci maddelerinin ihlal edilmesini gösterdi.

İddia makamının, Künzel hakkında tutuklama emri bulunduğunu ve Ada’ya geldiğinde Larnaka Havalimanı’nda tutuklandığını, polisin Künzel’in cep telefonuna el koyma hakkı bulunduğu için Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edilmediğini belirttiği kaydedilen haberde Ağır Ceza yargıcının, dava içinde dava sürecini gerektirecek şartlar olup olmadığına hükmetmek için iki tarafı 19 Mart’ta dinleyeceği belirtildi.

Habere göre dava içinde dava talebi öncesinde iddia makamı, Künzel’e isnat edilen 44 suç listesine, Esentepe'de içerisinde “Olive Trees” sitesinin bulunduğu araziyle ilgili şahadetin de eklenmesiyle listedeki suç sayısı 46’ya yükseldi.