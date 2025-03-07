Haravgi gazetesinde yer alan açıklamasında Rum kesiminin hiçbir kan ürününü yurt dışına ihraç etmediğini dile getiren Panayotu, ilgili mevzuata göre Güney Kıbrıs’tan kan ürünü ihraç edilmesinin yasak olduğunu da söyledi.

Panayotu artan talebin kan yeterliliği konusunda ülkede büyük sorunlar meydana getirdiği bir zamanda, yurt dışına kan ürünleri ihraç edildiğine dair yanlış izlenimlerden kaçınılması için bu açıklamayı yaptığını da belirtti.

Panayotu söz konusu haberde atıfta bulunulan kanın, özel testlerle alakalı numunelerle ilgili olduğuna dair inancını da ifade etti.