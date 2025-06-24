Ülkemizde son yıllarda gerek yaşlılara bakmak gerekse ev işlerinde yardımcı olmak için ülkeye getirilen üçüncü ülke vatandaşları için tüm imkanlar karşılanırken, onlara bir asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması aileleri zorluyor.

Ev hizmetlerinde veya yaşlı bakımları için ülkeye gelen bu kişilere sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapıldığını belirten ve bunun neden yapıldığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Ülkelerine dönen bu kişilerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları ne oluyor?” diye sorguluyor.

Bu yatırımlar yerine üçüncü ülkelerden gelenlere sağlık sigortası gibi benzeri şeylerin yapılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun bir çalışma başlattığının kendilerine söylendiğini ancak bugüne kadar bir gelişme olmadığına dikkat çekti.

MAAŞLARI CEP YAKIYOR

Ev hizmetlerinde çalıştırılan yardımcı, bakıcı ve diğer ev çalışanlarının maliyetleri cep yakıyor.

Tam zamanlı çalışan bir yardımcının minimum maaşı bin Euro’yu (45 bin TL) bulmakta.

Fiyatlar bu yardımcı kişilerin çalışma süresine yani tam gün, yarım gün ve yatılı olup olmadığına göre değişiyor. Ayrıca yardımcı kişinin yabancı olup olmaması, eğitimi ve tecrübesi de fiyatı etkiliyor.

Evlerine yardımcı ya da bakıcı arayan vatandaşlar ayda 20 bin TL’yi, yatılı isteyenler ise 45 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan ve yatılı olan kişi, çalıştığı evde kira, elektrik su yemek gibi temel masraflara harcama yapmazken aldığı 45 bin TL ile birikim yapabilme şansına sahip oluyor.

MAAŞLARI KADAR SOSYAL SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI YATIRIMLARI

Bu arada bir yabancı yardımcı kişi veya bakıcı için ülkeye getirme yani ön izin için ayrı bir ücret verilirken, bu kişinin aylık sigorta ve ihtiyat sandığının maaşları kadar olduğu konusunda sitem eden vatandaşlar, bunun sürdürülebilir olmadığını vurguluyor.