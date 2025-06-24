Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) mahkemelerde ihtiyacı karşılayacak şekilde kadro artırımı yapılmasını, Hukuk Mukayyitliğinde ise ilk atama için münhal açılmasını talep etti.

İstihdamlara rağmen mahkeme personelinin mağduriyetinin sürdüğünü, ihtiyacın karşılanmadığını savunan KTAMS, çağrılarına cevap verilmezse eylem başlatacağını, üyelerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev almayacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında ülkede nüfusun kontrolsüz şekilde arttığını, hukuk ve ceza davalarının sayısının günden güne arttığını, mahkemelerde görev yapan personelin iş yükünün yıpratıcı boyutlara ulaştığını savundu.

Mahkemeler için münhal ilen edildiğini, ilan edilen münhallerle ilgili yazılı sınavın nisan ayında Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapıldığını söyleyen Bengihan, bu istihdamların mahkemelerdeki ihtiyacı ve iş yükünü karşılamadığını da ileri sürdü.

Bengihan, Dördüncü Derece Mahkeme Memurluğu, Dördüncü Derece Tebliğ ve İcra Memurluğu ve Dördüncü Derece Stenograf mevkileri için ihtiyacı karşılayacak şekilde kadro artırımı yapılmasını, Hukuk Mukayyitliği kadrosu için ilk atama münhali açılmasını talep etti.

Bu konuda Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’ne yapılan talebe Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’ndan olumlu yanıt gelmediğini de savunan Güven Bengihan, Başbakan’ı ve Maliye Bakanı’nı “Mahkemelerdeki mağduriyeti görmezden gelmekle” suçladı.

Güven Bengihan, bu duyarsız tavrı protesto ettiklerini söyleyerek, “Bu olumsuz tutumların devam etmesi halinde sendikamız eylemlilik süreci başlatacak ve önümüzdeki seçimlerde üyelerimiz görev almayacak” dedi.