Evkaf ve Atıcılık İhtisas Birliği’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek ATAK Projesi ile Avrupa’da oldukça popüler olan atıcılık sporunun, ülkemizde özellikle gençler arasında yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Karaağaç bölgesindeki Evkaf’a ait arazi üzerine modern bir atıcılık ve doğa sporları tesisi inşa edilerek hem amatör hem de profesyonel atıcılara doğa ile iç içe spor deneyimi yaşatılması amaçlanıyor. Ayrıca tesisin, uluslararası atış müsabakalarına da ev sahipliği yaparak bölgeye spor turizmi kazandırılması planlanıyor.

İmzalanan diğer önemli işbirliği protokolü ise, Yeşil Ada Arboretum Projesini içeriyor. Endemic Garden and Peyzaj işbirliğiyle başlatılan projede, Kuzey Kıbrıs’ın endemik bitkilerinin korunması ve tanıtılması amaçlanıyor. Arboretum alanında, ülkeye özgü bitki türlerinin yanı sıra, yurt dışından getirilecek farklı bitki türlerinin de üretimi yapılacak. Projede yer alan “Bitki Müzesi” bölümü ile de ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatılması ve genç nesillerin doğayla bütünleşerek eğitim görmesi hedefleniyor.

Evkaf, yüzyıllardır sürdürdüğü projelerle hem çevreye hem de topluma uzun vadeli fayda sağlamaya devam etmektedir.



