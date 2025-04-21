Lefkoşa’da önceki gün 17.00 sıralarında, 28 yaşındaki Nurullah Batıray’ın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Tutuklanan Nurullah Batıray dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 19 Nisan 2025 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Arabahmet Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlı Nurullah Batıray’a ait ikametgahta alınan bir bilgi üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan yatağın üzerindeki ilaç sepeti içerisinde yaklaşık 1 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı. Polis olayın akabinde zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği, emare maddenin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.