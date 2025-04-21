Lefkoşa’da, önceki gün saat 16.00 sıralarında, 36 yaşındaki Ümit Ertuğrul’un kalmakta olduğu ikametgahta ve aracında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Ümit Ertuğrul tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 19 Nisan 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Çağlayan Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlı Ümit Ertuğrul’un ikametgahına mahkemeden temin edilen arama emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmındaki buzluğun altında yaklaşık 2 gram ve yine ikametgahın ön kısmında park halinde bulunan ve kullanımındaki BMW marka aracın sol yolcu koltuğu arkasındaki cep içerisinde yaklaşık 1,5 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde el freni yanında 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca emare maddelerin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.