Değirmenlik Masterler, Antalya’da toplam 20 takımın katıldığı uluslararası Kosova Özel 6. Masterler Bahar Turnuvası’na katıldı.

Turnuvaya 40 kişilik ekiple katılan Değirmenlik Masterler, Prestij Kupası’nın sahibi oldu.

Kafilede yer alan Aziz Mahsucu, Ali Taş ve Diyap Akmeşe, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret ederek, turnuva süresince kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti, turnuvada aldıkları kupayı getirip, Değirmenlik Masterler forması hediye etti.