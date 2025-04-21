Lefke’de önceki gün 08.00 sıralarında, bir ikametgah içerisinde, 22 yaşındaki Rıza Yıltaş, aralarında çıkan tartışma neticesinde, 21 yaşındaki isminin baş harfleri İ.Ö’nün burnuna kafa atarak burun kemiğini kırdı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Zanlı Rıza Yıltaş tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 19 Nisan 2025 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefke’de bulunan ikametgah içerisinde, ayni yerde sakin Rıza Yıltaş aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma sonucunda kendisi ile birlikte ayni evde kalan İ.Ö’nün burnuna kasten ve kafa atmak suretiyle burnunda kırık oluşmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp, yine elleri ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili soruşturmanım devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.